Desde a tarde de terça-feira (28), circula pelas redes sociais um vídeo do que aparenta ser um tornado no município de Rio das Antas, no meio-oeste de Santa Catarina, a pouco mais de 80 quilômetros de distância de Florianópolis. A Defesa Civil do Estado está analisando as imagens e os dados de radares da região para confirmar o evento.