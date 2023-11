Uma cobra venenosa de 1,1 metro foi capturada no pátio de uma residência no bairro Arroio da Manteiga, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Segundo o Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) Ipson Pavani, órgão da Guarda Municipal, a picada do animal causa necrose na pele e pode levar à morte se não tratada a tempo.