Em outubro, uma passageira virou notícia ao transportar ovos em seu sutiã, no aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná. Três semanas depois, o Parque das Aves, para onde os ovos foram levados, divulgou imagens do desenvolvimento dos animais, depois que os ovos eclodiram. O Parque, uma instituição focada na conservação de aves nativas da Mata Atlântica, também fica em Foz do Iguaçu.