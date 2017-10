A medida, que já havia sido anunciada no último sábado pelo presidente durante evento em Mato Grosso do Sul, dá até 60% de desconto em multas por crimes contra o meio ambiente. O perdão será concedido quando o infrator optar por converter a penalidade financeira em serviços ambientais. A conversão alcança multas que ainda estejam na esfera administrativa dos órgãos federais. Entre os serviços ambientais que poderão substituir as multas, estão projetos de revitalização de nascentes, reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. O governo espera obter uma arrecadação de R$ 4,6 bilhões com a iniciativa.