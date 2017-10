Um bando de trinta-réis-boreal, uma das aves migratórias que param no parque em busca de alimento e eneregia Jefferson Botega / Agencia RBS

Sob a indecisão do tempo, que por instantes mandava chuviscos, e por outros, feixes de sol escaldante, o Festival Brasileiro das Aves Migratórias (Febam), em Tavares, abriu sua 13ª edição nesta quinta-feira. Como em outros anos, o propósito do evento é apresentar as belezas do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, área de 34,4 mil hectares dividida entre Mostardas e Tavares, e chamar a atenção da população para a importância de preservá-lo. Essa região de restingas, banhados e dunas à beira-mar é o ponto onde, anualmente, aves do Hemisfério Norte e do Hemisfério Sul chegam para se alimentar e seguir viagem. Já foram registradas no parque mais de 280 espécies, entre migratórias, que chegam em busca de alimento, e residentes, que vivem permanentemente no local, além de anfíbios, mamíferos e outros animais da fauna.

— Aqui é uma região de forrageira, uma parada para as aves conseguirem energia para continuar até a Patagônia. Algumas espécies param por poucas horas, outras ficam por meses — explica o biólogo Kennedy Borges, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em Goiás que vem ao Rio Grande do Sul para colaborar com o festival.

A escala das aves é a chance de visualizar de perto animais como os flamingos, boa parte vinda do Chile, e o maçarico-do-peito-vermelho, que é originário do Canadá e está ameaçado de extinção. O festival, além de palestras e cursos informativos voltados a todas as idades, oferece passeios orientados pelo parque e ensina a treinar o olhar para enxergar as aves na imensidão da planície costeira.

— Nosso foco é, principalmente, o público iniciante, para que a gente possa divulgar a unidade de conservação e mostrar a importância que ela tem para a sociedade. Quanto mais pessoas gostarem, mais forte o parque fica — avalia o chefe do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, Fernando dos Santos Weber, oceanólogo do ICMBio.

O Festival Nacional das Aves Migratórias ocorre desde 2000. As edições são intercaladas entre Mostardas e Tavares. Os participantes se misturam a biólogos, ornitólogos e observadores de aves do mundo inteiro, e a maioria da programação, como os passeios, é gratuita. A recomendação é de que os visitantes usem botas confortáveis e levem protetor solar e água nas incursões pelo parque. Dentro do local não há qualquer infraestrutura voltada ao turismo, nem banheiros. Para os próximos anos, o ICMBio planeja instalar um camping, mas em caráter experimental e considerando as regras da unidade de conservação, e demarcar no parque área para surfe e banho. O primeiro passo será restringir o trânsito de veículos na faixa de areia, o que deverá ocorrer em meados de 2018.

Entre as aves que são residentes no parque, está o martim-pescador Jefferson Botega / Agencia RBS

Saracuruçu também é um tipo de ave residente do local Jefferson Botega / Agencia RBS

Confira a programação

13º Festival Brasileiro de Aves Migratórias

Até sábado

Recepção dos visitantes na Praça Central de Tavares (RS)

Nesta quinta-feira

Das 15h às 18h – Recepção e informações aos visitantes na Praça Central

Das 18h às 19h – Abertura oficial

19h – Apresentação cultural na Praça Central – Teatro com música

19h30min – Mesa redonda Aves Migratórias e Seus Diferentes Ambientes – Conservação da Biodiversidade, na Câmara de Vereadores (Avenida Antonio da Costa Menezes, 229)

Sexta-feira

8h às 8h30min – Recepção aos visitantes e informações aos turistas na Praça Central – Secretaria Municipal de Turismo

9h ao meio-dia – Oficina de Infraestrutura para Turismo de Observação de Aves – com a bióloga Tietta Pivatto, na Escola Estadual Edgardo Pereira Velho

Das 13h às 17h – saída de campo Observação de Aves no Parque Nacional da Lagoa do Peixe (PNLP). Saída da Praça Central de Tavares, em frente à Secretaria Municipal de Turismo. Inscrições por ordem de chegada, lotação de 30 lugares (R$ 10 pessoa)

17h – Chimarreada na Praça

PALESTRAS

Na Câmara Municipal de Vereadores

19h – Como consolidar o Segmento da Observação de Aves na Região da Lagoa do Peixe – Estrutura e Sazonalidade, com Guto Carvalho, coordenador do Avistar Brasil, de São Paulo

19h30min – Passarinhar Muda o Mundo, com Luciano Lima, ornitólogo pesquisador do Instituto Butantã, de São Paulo

20h – Aves Pelágicas e Migratórias – Albatrozes, Petréis e Skuas, Visitantes do Sul, com Fábio Olmos, biólogo e observador de aves (internacional)

20h30min – Regras para a Aproximação das Aves – com Bianca Vieira, ornitóloga da Universidade de Glasgow (Reino Unido)

21h – Merlin, Inteligência Artificial Identificando Aves no seu Smartphone, com o físico e mestre em Ecologia Bruno Arantes Bueno, da Cornell Lab of Ornithology

21h30min – apresentações artísticas e culturais, no Pavilhão Central

Sábado

Das 9h ao meio-dia – Oficina de Observação de Aves para Iniciantes, com o ornitólogo Luciano Lima, do Instituto Butantã, na Escola Estadual Edgardo Pereira Velho

Das 13h às 17h – saída de campo Observação de Aves no Parque Nacional da Lagoa do Peixe (PNLP). Saída da Praça Central de Tavares, em frente à Secretaria Municipal de Turismo. Inscrições por ordem de chegada, lotação de 30 lugares (R$ 10 por pessoa)

17h – Chimarreada na Praça

PALESTRAS

Na Câmara Municipal de Vereadores

19h – Projeto Botos da Lagoa dos Patos, com Pedro Fruet, biólogo pesquisador da Furg

19h30min – Quais Cuidados Devemos Ter com as Aves Limícolas e Migratórias nas Praias, com Juliana Bosi de Almeida, bióloga pesquisadora da Save Brasil

20h – Observadores!!!! Seguindo a Rota das Aves, com a bióloga e escritora Tietta Pivatto, de Maritaca (MG)

20h30min – Encontros e Exemplos – 3º Passarinhando Por Aí!!! Um Milhão de Observadores, com Guto Carvalho e convidados especiais

21h – encerramento do Festival

22h – apresentações artísticas e culturais, na Praça Central