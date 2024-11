O retorno do feriadão de Proclamação da República deve registrar grande movimento. São esperados 131,2 mil veículos voltando do Litoral Norte para a região metropolitana de Porto Alegre pela freeway, conforme a CCR Via Sul. Quase metade deles, 61,3 mil, devem passar pela rodovia neste domingo (17). Outros 25,2 mil devem retornar na segunda-feira (18).