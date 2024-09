Dado alarmante Notícia

Mortes de pedestres no trânsito gaúcho aumentam 29% no primeiro semestre

Entre janeiro e junho, 156 pessoas morreram atropeladas no Rio Grande do Sul. Para diretora do Detran-RS, uso de equipamentos eletrônicos no trânsito explica crescente de mortes

27/08/2024 - 21h05min Atualizada em 27/08/2024 - 21h07min