Foi identificado como José Volmir de Souza Nunes, 50 anos, o homem que morreu no acidente entre um ônibus e um caminhão na BR-116, em Sentinela do Sul, na noite de quinta-feira (30). Ele era o fiscal do coletivo da empresa Frederes, que fazia o trajeto entre Porto Alegre e Jaguarão, no sul do Estado.