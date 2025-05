Duas pessoas morrem em colisão contra guard-rail na Freeway, em Gravataí

Uma colisão causou a morte de duas pessoas na noite deste domingo (11), na BR-290, em Gravataí. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na altura do Km 80 da Freeway, no sentido Interior–Capital.

Os agentes informaram que um veículo Sandero, com placas de Gravataí, colidiu contra a defensa metálica da via (também conhecida como guard-rail), resultando na morte do condutor e da passageira.