Homens representaram 79% das vítimas de trânsito no Rio Grande do Sul em 2023. No total, entre todas as idades, o Estado teve 1.572 vítimas de acidentes de trânsito, uma redução de 8% em relação a 2022, quando foram 1.707 registros. Os dados fazem parte do balanço de acidentalidade divulgado pelo Detran-RS na quinta-feira (22).