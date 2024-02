A Assembleia Legislativa aprovou na terça-feira (20), por 43 votos a zero, um projeto de lei que permite a construção de rampas de escape em rodovias estaduais do Rio Grande do Sul. Esses espaços, que costumam ser preenchidos com brita, servem para reduzir a velocidade de veículos que possam ficar sem freios em descidas, sobretudo ônibus e caminhões.