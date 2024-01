Um motociclista morreu em um acidente de trânsito no km 119 da BR-392, em Canguçu, no sul do Estado, na tarde deste sábado (6). Conforme a Ecosul, concessionária que administra o trecho, por volta das 16h10min, a vítima seguia em direção ao sul quando colidiu na lateral de uma carreta que transitava no sentido oposto. O homem caiu na pista e morreu no local. Ele não teve a identidade divulgada até o momento.