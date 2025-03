Ônibus cai em ribanceira e mata um adolescente de 13 anos na rodovia Presidente Dutra, em São Paulo

Um ônibus da empresa Viação 1001 subiu o meio-fio e tombou após manobra do motorista, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um adolescente de 13 anos chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O coletivo transportava 45 pessoas. Ao todo, 26 pessoas ficaram feridas.

"Durante manobra realizada pelo motorista (do ônibus) uma das rodas do ônibus subiu nesse meio-fio e o veículo perdeu o equilíbrio, caindo na ribanceira. Com o peso do ônibus a sarjeta do meio-fio danificou-se, mas o asfalto do acostamento está intacto."