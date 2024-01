A atual temporada de verão tem apresentado redução no número de autuações por embriaguez ao volante nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. Foram 434 autuações feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) desde o dia 16 de dezembro até quinta-feira (4). São 331 casos a menos do que no mesmo período da última temporada, quando o número de infrações registradas já havia chegado a 765. A diferença representa uma queda de 43%.