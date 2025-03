Motorista morre após invadir pista contrária e colidir com caminhão na RS-452, em Feliz

Colisão frontal entre Ford Verona e caminhão resultou na morte do condutor do carro na cidade de Feliz.

Um homem morreu em um acidente envolvendo carro e caminhão na RS-452, em Feliz, no Vale do Caí, na madrugada desta quinta-feira (6). A colisão aconteceu por volta das 3h40min no km 6 da rodovia.