Colisão envolvendo carro e caminhão na RS-240, em Portão, deixa dois mortos

Acidente aconteceu no km 15 da rodovia, próximo a uma loja de peças de automóveis, em Portão. Corpo dos Bombeiros / Divulgação

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas após um acidente na RS-240, em Portão, no Vale do Sinos. As vítimas são um homem e uma criança, que não tiveram os nomes e as idades divulgadas. Eles morreram na hora.

O acidente aconteceu no km 15 da rodovia, próximo a uma loja de peças de automóveis, em Portão. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o caminhão se deslocava no sentido Montenegro–Portão quando perdeu o controle e acabou batendo na lateral do Pálio Weekend com quatro pessoas a bordo.

Pela dinâmica do acidente, atendido inicialmente pelo CRBM e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Portão, foi possível identificar que o pneu dianteiro esquerdo do caminhão havia estourado momentos antes do acidente. O fato foi confirmado pelo motorista do veículo, que não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado deu como negativo para a ingestão de álcool.

Além das vítimas, duas pessoas ficaram feridas. Uma delas é uma criança, que foi encaminhada ao hospital da região em estado gravíssimo. A outra é uma mulher grávida, que não teve o quadro de saúde divulgado. As identidades dos dois mortos também não foram informadas pelas autoridades.