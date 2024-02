Um homem morreu após colisão frontal entre carro e ônibus na BR-470, em Nova Prata, na Serra gaúcha. O acidente foi por volta das 2h no quilômetro 155 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Siena morreu no local. O veículo tinha placas de Nova Prata. A identidade dele ainda não foi confirmada. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) de Passo Fundo foi acionado.