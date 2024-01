Um acidente na BR-158, na localidade de Faxina, em Santana do Livramento, matou dois homens e deixou três feridos, no final da manhã desta quinta-feira (18). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão que se deslocava sentido Dom Pedrito-Santana do Livramento perdeu o controle e colidiu com um veículo da empresa Iccila, que presta serviço de manutenção em rodovias.