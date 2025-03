Pai e filho de seis anos morrem em acidente na RS-446, na Serra

Carro em que as vítimas trafegavam ficou completamente destruído após colidir com caminhão. Guilherme Kalsing / Estação FM

Um homem e o filho de seis anos morreram em um acidente ocorrido na RS-446, em São Vendelino, na Serra, na noite de quarta-feira (12). Um outro menino, irmão gêmeo da vítima fatal, ficou ferido.

A colisão frontal envolveu um carro e um caminhão na altura do km 3 da rodovia.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista do Courier, com placas de Parobé, de 37 anos, morreu no local. Ele foi identificado como Jardel Oliveira dos Santos.

No mesmo carro, estavam os dois filhos do homem, de seis anos, que foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. Um deles não resistiu e morreu no hospital. Não há informações sobre o estado de saúde do outro garoto.

O condutor do caminhão não ficou ferido. Ele relatou aos policiais que se deslocava no sentido Capital-Serra quando o automóvel, que vinha no sentido contrário, teria invadido a pista.

Segundo o delegado Clóvis Nei da Silva, que reponde por Parobé, o homem deveria ter deixado os filhos gêmeos com a mãe deles ao meio-dia de quarta-feira, o que não ocorreu.

A família disse aos policiais que Jardel deixou o município do Vale do Paranhana em direção ao Vale do Caí.

Em nota, a prefeitura de Parobé lamentou o ocorrido, afirmando que "neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, colegas e toda a comunidade escolar, que hoje sofrem com essa perda irreparável".

Trânsito