RS tem 10 mortes no trânsito em menos de 12 horas

Uma das colisões aconteceu em Santo Augusto, no Noroeste. Corpo de Bombeiros de Ijuí / Divulgação

Pelo menos 10 pessoas morreram em decorrência de acidentes de trânsito em menos de 12 horas nas estradas do Rio Grande do Sul.

O primeiro aconteceu na RS-030, em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte. Por volta das 20h de quarta-feira (12), dois homens morreram após colisão frontal entre duas motocicletas.

Duas mortes em São Vendelino

Já o segundo foi registrado em na RS-446, em São Vendelino, na Serra, e matou um homem e o filho de seis anos. O irmão gêmeo ficou ferido e foi hospitalizado. A colisão frontal envolveu um carro e um caminhão no km 3 da rodovia.

Segundo o delegado Clovisnei da Silva, que reponde por Parobé, o homem deveria ter deixado os filhos gêmeos com a mãe deles ao meio-dia de quarta-feira, o que não ocorreu.

A família disse aos policiais que Jardel deixou o município do Vale do Paranhana em direção ao Vale do Caí. O caso está sendo investigado.

Três vítimas em Santo Augusto

Logo após a meia-noite, um outro acidente foi registrado na RS-155 em Santo Augusto, no noroeste do Estado. A colisão provocou a morte de mais três pessoas.

O acidente envolveu uma picape Hilux que transitava em direção à BR-468. No veículo estavam o condutor de 39 anos, identificado como Edson Vanderlei Tamiozzo, além de uma mulher de 31 e duas crianças, uma de seis e outra de um.

O veículo colidiu com um Sentra, no qual estavam um homem de 37 anos e uma idosa de 61. Os ocupantes do Sentra morreram no local. As vítimas foram identificadas como Jarbas Mattioni, 37 anos, e Luiza Neli Mattioni, 61.

O condutor da Hilux chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Os outros ocupantes do carro ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico. Eles não correm risco de morrer.

Motociclista morre na Capital

Na zona sul de Porto Alegre, um acidente envolvendo uma motocicleta provocou a morte de um homem de 33 anos. A colisão aconteceu por volta 3h40min desta quinta-feira, na rótula da Edgar Pires de Castro com a Estrada Costa Gama.

De acordo com a EPTC, o condutor do veículo acabou colidindo com um poste.

Motorista morre em Cruz Alta

Por volta de 6h15min desta quinta-feira em Cruz Alta, no noroeste do RS, o motorista de um C3 morreu em uma ocorrência de trânsito. Ele se envolveu em uma colisão frontal com duas carretas na BR-158.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu no quilômetro 207. As circunstâncias no acidente ainda não foram esclarecidas.

Mais uma morte na Serra

O acidente mais recente foi registrado por volta das 7h30min desta quinta. Um motociclista morreu após colisão em um caminhão em São Francisco de Paula.

O acidente aconteceu em uma curva da RS-020. O motociclista, de 47 anos, seguia no sentido Taquara-São Francisco de Paula. O caminhão vinha na direção oposta quando houve a colisão, que aconteceu no acostamento da rodovia.

O caminhoneiro, de 25 anos, não se feriu.