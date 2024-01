A colisão entre um caminhão e um ônibus de turismo causou a morte de 25 pessoas e deixou cinco feridos na BR-324, no norte da Bahia, a cerca de 290 quilômetros de Salvador. O acidente ocorreu por volta das 22h30min de domingo (7), no km 381, próximo da cidade de Gavião, no sentido de Jacobina. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente. O caminhão transportava mangas. As informações são do g1.