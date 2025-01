Além da mudança de layout, o Instagram anunciou outras novidades. wichayada / stock.adobe.com

O Instagram iniciou a implementação de uma mudança de layout no sábado (18). A plataforma adotou um feed vertical em detrimento do tradicional formato quadrado (1:1), que caracterizava desde sua criação.

Mais retangular e vertical, a proporção 4:5 foi aplicada retroativamente, alterando o layout de todas as publicações já feitas. A mudança tem gerado debates entre os usuários da rede social, especialmente criadores de conteúdo e artistas, cujas grades de perfis eram frequentemente planejadas como verdadeiras galerias virtuais (veja algumas reações abaixo).

O cantor Niall Horan, ex-integrante do grupo One Direction, foi um dos famosos cujo feed ficou prejudicado com a mudança. O artista era adepto das publicações em formato de mosaico para divulgar seus lançamentos.

Atualizações

Além da atualização no layout, a rede social vem introduzindo outras funcionalidades, como legendas automáticas em vídeos e a inclusão de postagens de contas não seguidas no feed. Essa medida é consequência do foco da plataforma em descobrir novos conteúdos.

Adam Mosseri, diretor do Instagram, reconheceu em publicação nos stories que a mudança pode ser "um pouco incômoda" no início, mas defendeu o novo formato como uma evolução necessária.

"Sei que muitos gostam dos quadrados, que são parte do legado do Instagram. Mas, a longo prazo, acho que as pessoas ficarão felizes por verem mais de suas fotos e vídeos na proporção original", afirmou.

Em comunicado automático via WhatsApp, a Meta AI, inteligência artificial da dona do Instagram, classificou o novo feed como "mais limpo e minimalista". No entanto, a companhia ainda não se pronunciou oficialmente sobre as críticas relacionadas a essa atualização.

Veja algumas reações dos internautas: