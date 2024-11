Bem-te-vis, sabiás, galinhas e até pinguins: todas as aves, com suas cores, cantos e formatos distintos, têm agora um “avô” descoberto no Brasil. Publicada nesta quarta-feira (13) pela revista Nature, a descoberta representa o elo perdido na evolução das aves, conectando antigas espécies pré-históricas com as que habitam o planeta hoje.