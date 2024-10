Paraíso do Sul, município com cerca de 7 mil habitantes na região central do RS, foi palco da descoberta de uma espécie inédita que pode ter vivido há 237 milhões de anos, antes dos dinossauros. Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) classificaram o animal como "um dos mais antigos precursores dos dinossauros", e acreditam que o fóssil pode auxiliar a explicar a evolução de espécies pré-históricas.