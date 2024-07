VÍDEO: "São próteses que conseguem devolver autonomia para amputados", revela estudante que foi terceiro em competição com 14 mil participantes

Desenvolvida por um estudante de Engenharia de Controle e Automação da Universidade do Vale do Taquari (Univates), uma "mão biônica" devolve os movimentos naturais do membro – como cumprimentar e pegar algo, por exemplo – às pessoas amputadas. O projeto do gaúcho Natã Vargas, fundador e CEO da startup Limbx, ficou em terceiro lugar no Global Student Enterpreneur Awards (GSEA), um dos principais prêmios de empreendedorismo jovem do mundo e que teve 14 mil participantes neste ano.