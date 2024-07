Comunicação pelo cérebro

Musk anuncia que Neuralink retomará instalação de implantes cerebrais em humanos

Sua empresa promete, no futuro, "libertar o potencial humano", por meio de um dispositivo do tamanho de cinco moedas empilhadas que é inserido no cérebro por cirurgia invasiva, permitindo controlar dispositivos com a mente

10/07/2024 - 21h38min Atualizada em 11/07/2024 - 03h24min