A fim de projetar ações de reconstrução, mitigação e resiliência para o futuro após as enchentes no Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual de Inovação, Ciência de Tecnologia (Sict) tem ocupado, além do Centro Administrativo, espaços no TecnoPUC, para interagir com os diferentes atores desse processo. Entre as frentes trabalhadas pela pasta, duas são destacadas pela secretária: