Com feixes luminosos em tons de azul e laranja, a estrela HD 101274 ofuscou uma galáxia inteira em imagem capturada pelo Telescópio Hubble, da Agência Espacial Norte-americana (Nasa). Distante cerca de 130 milhões de anos luz da Terra, a galáxia em espiral NGC 3783 aparece “ao lado” do astro no registro compartilhado nesta sexta-feira (19), o que Nasa caracterizou como “ilusão de ótica”.