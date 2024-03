Nas próximas semanas poderemos observar, a olho nu, a passagem do Cometa do Diabo pela Terra, pela primeira vez em 71 anos. O astro esverdeado é composto por gases, rochas, poeira e gelo. Conforme a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), já é possível observar os movimentos do corpo celeste no céu do Hemisfério Norte, com auxílio de telescópios.