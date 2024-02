Astrônomos identificaram um quasar brilhante que pode ser considerado o objeto mais luminoso já observado. A descoberta foi feita com o Very Large Telescope (VLT), instrumento de observação do Observatório do Sul Europeu (ESO). O estudo que descreve o quasar J0529-4351, localizado a 12 bilhões de anos-luz da Terra, foi publicado na revista Nature Astronomy nesta segunda-feira (19).