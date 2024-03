Um asteroide "do tamanho de um estádio” se aproximou da Terra no dia 2 de fevereiro. De acordo com a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), que capturou imagens do 2008 OS7, a distância ficou em 2,9 milhões de quilômetros – 7,5 vezes maior do que entre o nosso planeta e a Lua. Em termos astronômicos, a distância é considerada pequena.