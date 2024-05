Batalha pelo conteúdo ChatGPT: oito jornais dos EUA processam OpenAI e Microsoft por violação de direitos autorais Noticiosos entraram com ação judicial contra as empresas nesta terça-feira sob o argumento de apropriação de milhões de artigos sem permissão para treinar e alimentar suas inteligências artificiais generativas. Na contramão, o inglês Financial Times anunciou acordo de parceria com a dona do IA mais usada no mundo