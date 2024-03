O terceiro teste de lançamento do foguete Starship, da SpaceX, deve acontecer nesta quinta-feira (14). A empresa, que pertence ao bilionário Elon Musk, informou que a data ainda pode mudar, a depender da liberação de uma licença para executar a missão. Considerado o foguete mais poderoso do mundo no momento, o Starship já foi lançado duas vezes, em abril e em novembro de 2023. Nas duas ocasiões, a nave explodiu no céu minutos após a decolagem.