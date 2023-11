Considerada a nave mais poderosa do mundo, a Starship explodiu após se separar do seu propulsor. Depois da parte inferior explodir, o foguete conseguiu ficar em voo por nove minutos, até ocorrer uma falha no motor e perder sinal. Não havia tripulação a bordo. O lançamento foi realizado na manhã deste sábado, na cidade americana de Boca Chica, no Texas.