A participação de mulheres como autoras de publicações científicas no país cresceu 29% nos últimos vinte anos — o que aproxima a produção científica brasileira de uma equidade de gênero, principalmente entre as pesquisadoras com carreiras mais jovens. As informações são do relatório da Elsevier-Bori Em direção à equidade de gênero na pesquisa no Brasil lançado nesta sexta (8).