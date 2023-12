Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a professora Jade de Oliveira foi uma das vencedoras do programa Para Mulheres na Ciência deste ano. Intuito do projeto é promover o equilíbrio de gênero e incentivar a participação feminina na ciência. A cerimônia ocorreu nesta segunda-feira (4), no Centro de Pesquisa e Inovação do Grupo L’Oréal no Brasil, no Rio de Janeiro.