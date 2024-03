Em estudo publicado na revista Plos One nesta quinta-feira (21), um grupo de pesquisadores do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP) apoiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) mostrou que os povos construtores de sambaquis do sítio Galheta IV, na cidade catarinense de Laguna, não foram substituídos por ancestrais dos povos Jê do Sul, como se aventou no passado.