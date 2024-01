Foram descobertos 43 esqueletos e mais de 100 mil peças arqueológicas durante a construção de um condomínio em São Luís, no Maranhão. As ossadas foram encontradas durante as escavações para uma obra no bairro Vicente Fialho, onde são construídos edifícios residenciais do programa Minha Casa, Minha Vida. As informações são do portal g1.