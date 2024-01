O ano de 2023 foi marcado por muitos acontecimentos no mundo da pesquisa e exploração espacial. Em comemoração ao Ano-Novo, os fotógrafos da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) selecionaram cem fotos de bastidores de momentos importantes do último ano. As imagens mostram preparações para missões, reuniões e eventos da Agência.