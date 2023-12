Uma bola de fogo de rastro caudaloso foi visualizada ao cruzar o céu em Estados do Nordeste na noite desta sexta-feira (22). O fenômeno foi postado por pessoas em redes sociais. A Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon) compilou os registros em seus perfis nas redes sociais. Conforme publicação do Bramon, o episódio aconteceu devido à "reentrada de lixo espacial" na atmosfera. Seriam destroços de um foguete chinês acionado em janeiro de 2018 a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang.