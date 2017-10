Na quarta-feira (18), Porto Alegre teve registro de diversos alagamentos devido ao temporal Félix Zucco / Agencia RBS

A previsão de chuva intensa com potencial para volumes elevados segue nesta sexta-feira (20) no Rio Grande do Sul. As precipitações serão registradas em todo o Estado. Porém, as áreas mais atingidas serão as regiões Central e Norte. Segundo a Somar Meteorologia, novos sistemas de instabilidade se formam trazendo risco de temporal para o período da tarde.

Ainda há alerta de alagamentos, com possibilidade de granizo, nas regiões onde o mau tempo causou estragos entre a noite de quarta (18) e a madrugada de quinta-feira (19). Mais de 30 cidades no Estado foram atingidas. Com a massa em deslocamento, o tempo no Extremo Sul deve começar a abrir.

Devido a nebulosidade e a chuva, as temperaturas não sobem tanto. A máxima do Estado será registrada em Alegrete: 27ºC. Já Bagé marcará a miníma: 9ºC. Porto Alegre terá pancadas de chuva isoladas ao longo da sexta-feira, os termômetros ficarão entre 17ºC e 24ºC.