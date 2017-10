Santa Maria foi o município mais afetado pelo temporal Fernando Gomes / Agencia RBS

Após os temporais que atingiram o Estado entre a noite de quarta-feira (18) e a tarde desta quinta-feira (19) perderem força, a Defesa Civil trabalha para auxiliar as pessoas afetadas pelo mau tempo. O órgão, com o auxílio de suas nove coordenadorias regionais, trabalha para identificar o total de pessoas afetadas pelo mau tempo. O subchefe da Defesa Civil do RS, tenente-coronel Jarbas Ávila, destacou que esse levantamento facilita no auxílio aos prejudicados.

— Vamos concentrar nossos trabalhos na contabilização de pessoas afetadas para identificar os materiais mais demandados. Até o momento, o trabalho foi concentrado, principalmente, na entrega de lonas — afirmou Ávila, acrescentando que telhas estão entre os materiais mais solicitados no momento.

O tenente-coronel destacou que o estoque de alimentos não perecíveis da Defesa Civil estadual está quase acabando. Donativos podem ser entregues na central do órgão, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, na Avenida Borges de Medeiros, número 1.501, em Porto Alegre.

— Foram três eventos meteorológicos fortes nas últimas três semanas. Isso fez com que nosso estoque de alimentos fosse bastante utilizado.

Oito rodovias federais chegaram a registrar algum tipo de bloqueio em razão da queda de árvores ou barreiras. Até as 20h desta quinta, apenas a BR-287, entre Santiago e Jaguari, registrava pontos de interrupção.

Conforme Ávila, Santa Maria, no centro do Estado, foi o município mais afetado pelo temporal desta quinta-feira. Além de danificar ao menos 900 residências, o temporal, com fortes rajadas de vento, fez um avião tombar no aeroporto da cidade. A ventania também causou estragos em Cruz Alta, no Noroeste. No município, foram registradas rajadas de vento de 133 km/h — maior velocidade registrada no Estado no período. Conforme o Corpo de Bombeiros da cidade, a corporação, em conjunto com a Defesa Civil, atendeu ao menos 22 ocorrências de queda de árvores sobre residências e entregou lonas a cerca de 100 famílias. O material pode ser retirado na sede dos Bombeiros no município.

Em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste, ao menos 350 residências foram destelhadas. A fachada de uma unidade da rede de lojas de eletrodomésticos Quero Quero, no centro da cidade, desmoronou. O coordenador-adjunto da regional da Defesa Civil de Uruguaiana, 3° sargento Adão Roberto Rodrigues, responsável pela região, disse que esse foi o maior prejuízo comercial na cidade. Segundo Rodrigues, a prefeitura do município vai decretar situação de emergência.

Fachada de uma loja de eletrodomésticos, no centro de Rosário do Sul, desmoronou Ideraldo Medina / Arquivo Pessoal

A chuvarada destelhou parte da estação rodoviária de Carazinho, no norte do Estado, segundo o Corpo de Bombeiros do município. A força do vento derrubou telhas sobre a área de espera para passageiros. O desabamento aconteceu durante a madrugada, por volta das 5h, e não havia ninguém no local. A parte dos guichês não foi afetada, e o funcionamento da rodoviária segue normalmente. Na região, o município mais afetado foi Soledade — onde pelo menos 20 casas foram destelhadas. Na cidade, a chuva também causou estragos em quatro escolas, sendo que em uma delas o ginásio esportivo desabou.

Força da chuva destelhou parte da rodoviária de Carazinho Tiago Borges / Grupo Gazeta

O grande volume de chuva também causou transtornos em Porto Alegre. Na Capital, os principais problemas foram registrados no trânsito por causa do acúmulo de água sobre a pista e falta de energia elétrica. Até as 20h, ao menos cinco bairros seguiam sem luz — Lomba do Pinheiro, Cavalhada, Belém Velho, Agronomia e Petrópolis.

O mau tempo também atingiu a região da Serra, principalmente, na madrugada desta quinta. Em Farroupilha uma árvore caiu sobre uma casa no bairro Imigrante. A moradia teve a parte superior destruída. Os moradores não estavam na residência no momento do incidente.