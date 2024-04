O conteúdo em vídeo domina o mundo digital. Uma prova disso é que 41% dos usuários de internet no Brasil prestam mais atenção a anúncios nesse formato do que a outros tipos de propagandas. Os dados do estudo Inside Video 2024, produzido pela Kantar IBOPE Media, apontam também que 68% dos executivos pretendem aumentar seus investimentos em vídeo neste ano.