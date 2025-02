Adolescente é morto a tiros em Porto Alegre 

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na noite passada no bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre. O caso aconteceu pouco antes da meia-noite na Estrada João de Oliveira Remião, próximo ao número 2150.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente estava em um Fiat Uno com outras duas pessoas. O delegado plantonista da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Porto Alegre, Arthur Reguse, afirmou que o veículo foi abordado por criminosos, que atiraram através da janela do carona. O adolescente não resistiu e morreu no local.