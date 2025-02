O humorista e influenciador Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di , virou réu por estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e promoção de loteria . De acordo com o Ministério Público (MP), ele fraudou uma rifa virtual cujo prêmio era um veículo da marca Porsche. A esposa dele, Gabriela Vicente de Sousa , virou ré por lavagem de dinheiro dentro do esquema, que movimentou mais de R$ 2,5 milhões em rifas ilícitas.

A advogada do casal, Camila Kersch, afirma que "provará a inocência dos representados munida de provas que comprovam a licitude dos seus bens e movimentação financeira lícita. Seus bens apreendidos foram adquiridos de forma lícita, comprovando que sua renda é compatível com seu patrimônio".

O MP, responsável pela acusação, sustenta que a suposta vencedora da rifa do carro, avaliado em mais de R$ 500 mil, não existe.

— Ele fraudou a rifa para obter valores, induzir as pessoas a adquirirem os bilhetes em erro, obteve valores ilícitos em decorrência disso, não entregou o prêmio e, mais do que isso, ainda simulou a entrega ou a tentativa de entrega para uma pessoa que não existe — afirma o promotor da 8ª Promotoria de Justiça Especializada Criminal, Flávio Duarte.

A apuração do MP aponta que antes de concluir a rifa, Nego Di teria transferido o veículo para terceiros e adquirido o próprio número sorteado . Em um vídeo publicado nas redes sociais após o sorteio, Nego Di aparece tentando ligar para a suposta vencedora, que não responde aos chamados.

A investigação

Chamou a atenção dos investigadores que, no momento em que o influenciador chega ao número de telefone da suposta vencedora, o celular dele indica que aquela pessoa já aparecia em 10 cartões de contato , ou seja, o número de vezes que aquele número foi encaminhado em outras conversas. Segundo o MP, a pessoa em questão é uma personagem inventada para dar aparência de legalidade à ação.

Em outro trecho do vídeo, Nego Di valoriza as tentativas de contato com a possível vencedora. Segundo ele, outras instituições que promovem sorteios "só dão o número e a pessoa que corra atrás".