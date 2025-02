Adolescente assassinado a tiros na zona leste de Porto Alegre é identificado

Caso aconteceu na noite de terça-feira (4), na Lomba do Pinheiro.

Foi identificado como Gabriel Carvalho de Oliveira, 17 anos, o adolescente encontrado morto a tiros dentro de um carro na noite de terça-feira (4), no bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre. Além dele, outro homem foi baleado na ação. A Polícia Civil segue tentando identificar quem era o motorista, que abandonou o veículo no local.