Com vítimas no interior do RS, compra e venda de máquinas agrícolas usadas requer atenção para evitar golpes

Criminosos estão utilizando das redes sociais para criar anúncios falsos de tratores e outros insumos , atraindo vítimas com ofertas e promessas de preços abaixo do mercado.

Os golpistas se aproveitam do sotaque típico do interior e até lançam mão de idosos como parte do "teatro do crime". Tudo para dar mais credibilidade à farsa. Quando desmascarados, ainda tentam ameaçar as vítimas, criando falsas acusações de envolvimento em crimes, como o roubo do trator.