Foi inaugurada na tarde desta quinta-feira (21) a primeira usina de energia solar com estação de carregamento de veículos elétricos da Brigada Militar. A estrutura foi construída em formato de estacionamento coberto no pátio do 21° Batalhão da Brigada Militar (BPM), no bairro Restinga, em Porto Alegre. A obra, que custou R$ 300 mil, usou recursos do Ministério Público do Trabalho, por intermédio de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC).