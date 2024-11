A Corregedoria da Polícia Civil afastou nesta quarta-feira (13) seis agentes da corporação citados no acordo de colaboração firmado pelo empresário Antonio Vinícius Lopes Gritzbach com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Gritzbach era delator do PCC e foi executado com tiros de fuzil na sexta-feira (8), no aeroporto de Guarulhos.