Polícia investiga se morte de idoso tem relação com supostas torturas em clínica interditada em Canoas

Telmo Ramos de Mattos, 84 anos, morava há 20 dias em uma instituição de longa permanência para idosos em no bairro Rio Branco, em Canoas, Região Metropolitana, quando teve uma parada cardíaca e faleceu, no dia 23 de setembro. A morte do aposentado foi dada como natural, até que, dias depois, áudios divulgados pela Polícia Civil indicaram ameaças e agressões atribuídas a funcionários que seriam dirigidas a idosos internados no local. Agora, a polícia investiga se a morte de Telmo foi consequência da violência sofrida.